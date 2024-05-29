研究社歯学英和辞典\u003c歯科医師国家試験対策など\u003e

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メリカリでも出回っておらず希少価値が高いと思われます。歯科医師国家試験対策にも使用できます。なお、数カ所だけマーカーや線を引いております。収録語数約37,700（主見出し18700、小見出し14300、派生語4600)。■歯学用語に加えて、基礎的な医学用語、耳鼻咽喉科など隣接医学領域の用語や新領域の用語も多く収録。本邦初めての本格的な歯学英和辞典。■主見出しと小見出しに分けて配列し、同じ名詞を含む語は一か所にまとめて示し、学習の便を図った（たとえばabsorbeddose,collectivedose,doublingdoseなどは主見出し語doseのところにまとめた）。■簡潔な解説で、学生や専門外の人にも理解しやすい。■巻末に「和英対照表」を収録し、英語からでも日本語からでも検索可能。■歯学生、歯科医師、歯学研修者、歯科技工士、歯科衛生士、また看護師や栄養士、リハビリテーション医療関係者など、歯学・歯科医療にかかわる方々に広くお薦めします。■『研究社医学英和辞典』の姉妹版。「研究社歯学英和辞典=Kenkyusha'sEnglish-JapaneseDictionaryofDentalScience」渡辺誠定価:￥12000#歯科医師国家試験#渡辺誠#渡辺_誠#本#語学／英語