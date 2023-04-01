湘南乃風～20th Anniversary BEST～

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未開封PREMIUMBOX(受注生産限定盤)湘南乃風20thAnniversaryBEST外付特典ステッカー【初回生産限定盤】2023年に7月30日で、メジャーデビュー20周年を迎える湘南乃風が、ベストアルバムリリース。全ての形態に共通の3CDには、湘南乃風の地元であり、“夏・海”をテーマにした『湘南ver.』、“サラリーマンへの応援歌“をテーマした『新橋ver.』、“夜の街”をテーマにした『新宿ver.』とそれぞれ異なる３つのテーマで構成。『湘南ver.』には、「純恋歌」「睡蓮花」「RealRiders」、『新橋ver.』には、「カラス」「黄金魂」「夢物語」、『新宿ver.』には、「パズル」「バブル」「Joker」「一番歌」など、全45曲を収録予定。＜収録内容＞[3CD]湘南～134号線～編（※全形態共通）RealRiders純恋歌睡蓮花恋時雨曖歌湾岸highway炎天夏晴ル矢GrandBlueSummers[3CD]新橋～ガード下～編応援歌晴伝説カラス覇王樹黄金魂親友よガチ桜雪月花BIGUP夢物語[3CD]新宿～歌舞伎町～編JokerSHOWTIMENOWAY～悪漢無頼～爆音男～BOMBERMAN～BorntobeWILDパズルバブル一番歌四方戦風風乃時代[2DVD]ライブ映像01.不死鳥02.Joker03.黄金魂04.Gold05.Summers06.アリとキリギリス07.全員集合08.RealRiders09.StillRealRiders10.四方戦風11.純恋歌12.指13.母に贈るうた14.親友よ15.我楽多16.BorntobeWILD17.バブル18.一番歌EN1.WildSpeed～Rockin’Wild～EarthquakeEN2.爆音BreakersEN3.晴伝説（outroloop）EN3.CLASSICEN4.茶柱立つEN5.睡蓮花