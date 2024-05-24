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- 九谷焼 錦絵 花瓶 九谷陶栄造 花器 花生 供箱付 B601
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商品詳細
九谷焼の花瓶です。九谷陶栄造寸法径約22cm高さ約22cm供箱付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture639141.html
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