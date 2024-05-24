VX50-AG真空管アコースティック・ギター・アンプ室内使用のみで状態良好です。充分な出力かつ軽量で使い勝手の良いアンプです。小型・軽量アンプのVXシリーズに、新真空管Nutubeを搭載した50Wのアコースティック・ギター用モデルが新登場。色付けのない、素直でフラットなサウンドを持ち、繊細な表現からパワフルなストロークまで、美しく豊かなサウンドを出力します。マイク端子も装備しているため、ライブなどにも手軽に持ち運べる上に、この一台で完結。さらに、ステージ用モニターとしても活躍します。カラーリングは、オーガニックなアース・カラーでまとめました。・50Wの大出力で画期的な軽量・小型化を実現。・Nutubeの暖かみある真空管サウンド。・伸びやかな高音表現を実現する8インチ・コアキシャル・スピーカー。・豊かな低音再生を実現するバスレフ構造。・INSTRUMENT、MICの2チャンネル仕様。独立ボリュームを装備。・繊細なサウンド・メイクを可能にする独立したEQ、高品位なエフェクト。・MICインはファンタム電源を備え、弾き語りをサポート。・ハウリングを軽減するPHASEスイッチ。・AUXイン、PHONESアウト、LINEアウトなど豊富な入出力端子。■電源：ACアダプター（DC19V）※付属■消費電流：3.42A■外形寸法：354（W）×208（D）×313（H）mm■質量：4.1kg■付属品：ACアダプター、電源#アコースティックアンプ#エレアコ#エレガット#vox



VOX 真空管アコースティック・ギター・アンプ VX50-AG + BOSS チューナー TU-02 セット



VX50 AG - Vox Amps



Amazon.co.jp: VOX (ヴォックス) 真空管 アコースティック・ギター ...



Amazon.co.jp: VOX (ヴォックス) 真空管 アコースティック・ギター ...



VOX VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ - ギターアンプ ...



VX50 AG - Vox Amps



VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro



即発送】VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ 柔らかい ...



VX50 AG - Vox Amps



VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro



VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り



VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro