  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
商品番号 H63542419806
商品名

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

VX50-AG真空管アコースティック・ギター・アンプ室内使用のみで状態良好です。充分な出力かつ軽量で使い勝手の良いアンプです。小型・軽量アンプのVXシリーズに、新真空管Nutubeを搭載した50Wのアコースティック・ギター用モデルが新登場。色付けのない、素直でフラットなサウンドを持ち、繊細な表現からパワフルなストロークまで、美しく豊かなサウンドを出力します。マイク端子も装備しているため、ライブなどにも手軽に持ち運べる上に、この一台で完結。さらに、ステージ用モニターとしても活躍します。カラーリングは、オーガニックなアース・カラーでまとめました。・50Wの大出力で画期的な軽量・小型化を実現。・Nutubeの暖かみある真空管サウンド。・伸びやかな高音表現を実現する8インチ・コアキシャル・スピーカー。・豊かな低音再生を実現するバスレフ構造。・INSTRUMENT、MICの2チャンネル仕様。独立ボリュームを装備。・繊細なサウンド・メイクを可能にする独立したEQ、高品位なエフェクト。・MICインはファンタム電源を備え、弾き語りをサポート。・ハウリングを軽減するPHASEスイッチ。・AUXイン、PHONESアウト、LINEアウトなど豊富な入出力端子。■電源：ACアダプター（DC19V）※付属■消費電流：3.42A■外形寸法：354（W）×208（D）×313（H）mm■質量：4.1kg■付属品：ACアダプター、電源#アコースティックアンプ#エレアコ#エレガット#vox
http://narcologia.ru/goods/organization397162.html
http://narcologia.ru/goods/encourage500972.html
http://narcologia.ru/goods/unusable480674.html

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX 真空管アコースティック・ギター・アンプ VX50-AG + BOSS チューナー TU-02 セット

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50 AG - Vox Amps

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
Amazon.co.jp: VOX (ヴォックス) 真空管 アコースティック・ギター ...

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
Amazon.co.jp: VOX (ヴォックス) 真空管 アコースティック・ギター ...

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ - ギターアンプ ...

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50 AG - Vox Amps

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
即発送】VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ 柔らかい ...

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50 AG - Vox Amps

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VOX Nutube搭載 アコースティックギターアンプ VX50 AG コンパクト 軽量設計 50Wの大出力 自宅練習 スタジオ ステージに最適 マイク入力 弾き語り

VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ
VX50-AG 真空管アコースティック・ギター・アンプ culto.pro

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru