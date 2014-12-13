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雄勝硯
商品番号 S31383896022
商品名

雄勝硯
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宮城県特産　雄勝硯昭硯堂の作品です。未使用ですが、長期間、自宅にて保管していたものになります。大きさ縦　最大30cm横　19cm厚さ　4cm重さ　4.1キロ素人採寸のため、誤差はお許しください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi875647.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi114747.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion506778.html

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