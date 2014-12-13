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商品詳細
宮城県特産 雄勝硯昭硯堂の作品です。未使用ですが、長期間、自宅にて保管していたものになります。大きさ縦 最大30cm横 19cm厚さ 4cm重さ 4.1キロ素人採寸のため、誤差はお許しください。
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