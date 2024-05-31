太鼓台《大型平太鼓用》　＊新発売＊

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太鼓台列伝 on X: 太鼓台列伝 on X:

顧客様の要請で、大型平太鼓台を新しく考案しました。《特徴》①太鼓受け部改良(3点支持でガタ付き軽減)②台交差部分の支持(新方式による強靭化)③1.5尺 1.6尺 平太鼓に対応----------------------------------太鼓座台のみの販売です。《太鼓本体は含みません》 -----------------------------------#凛々雀太鼓台上記をタップして頂きますと各種太鼓台の出展品を見る事ができます。-----------------------------------ハンドメイド品です。デザインと耐強度を工夫しました。自信持って提供します。【仕様】①寸法縦:410mm横:380mm高さ(折りたたみ時)650mm②適用平太鼓 ＊ 1.5尺(面450mm胴長220mm) ＊ 1.6尺(面480mm胴長220mm)③打点打点730〜750mm更なる打点高さ希望あれば事前にコメント下さい。できる限り対応させて頂きます。④傾斜当初設定約13度(ご希望あれば傾斜角度は若干変更可能。コメント下さい。＊ 直接お引き取りの場合は、 ¥1500-値引きさせて頂きます。#太鼓台太鼓台平太鼓#太鼓#和太鼓#長胴太鼓#締め太鼓#桶太鼓#平太鼓#バチ#凛々雀ハンドメイド#凛々雀太鼓台バードコール#バードコール-----------------------#凛々雀ハンドメイド ↑こちらをタップして販売中に✅チェックお願いします