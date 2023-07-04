OH MY GIRL アルバム　アリントレカセット

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CD、DVDは未再生です。ケースに傷があります。気になる方はご遠慮願います。トレカはCD1枚購入に付き、1枚封入されていた物です。ファイルに入れて保存しておりました。持ち運び等は特にしておりません。キズ等は特に見当たりませんが、素人検品ですのでご了承願います。バラ売り不可です。CDはプチプチ梱包、トレカはスリーブに入れ、折れ•防水加工をして発送予定です。他の品物とまとめて購入希望の方は、お安くいたしますので購入前に必ずコメントをお願いいたします。ohmygirlおまごるアリン