nao 11th ONE×ONE ビジュアルアーツ冬フェス2021 コミケ99

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未開封品となりますおまけのキーホルダー付きですあくまでも一度人の手に渡った物ですので状態について初期傷含め細かく気にされる方完品をお求めの方は購入をお控え下さい1.resolve.-Reborn-『Traveler』よりセルフカヴァー作詞:nao作/編曲:maya2.1stonlyyouKISS『カスタムオーダーメイド3D2』純真性格ダンス楽曲作詞:山下慎一狼作/編曲:山田重利3.さくらうららか、はらひらりKISS『カスタムオーダーメイド3D2』公式ファンブックアペンド収録ダンス楽曲作詞:山下慎一狼作/編曲:山田重利4.キミとシェアリングぱじゃまエクスタシー『あまあま★シェアリング』主題歌作詞:天ヶ咲麗(solfa)作/編曲:橋咲透(solfa)5.プリンセスハートリンク裸足少女『プリンセスハートリンク〜剣姫たちの艶舞〜』主題歌作詞,作/編曲:竹下智博6.dreamwithyouPrincessSugar『姫と乙女のヤキモチLOVE-きらめき夏物語！-』アリーゼ=ヴィルエルドED作詞:天ヶ咲麗(solfa)作/編曲:伊吹ユキヒロ(solfa)7.marrygoround!!ぱじゃまエクスタシー『最高に都合のいいパイズリ上手のマリーさん』主題歌作詞:天ヶ咲麗(solfa)作/編曲:伊吹ユキヒロ(solfa)8.MyLOVE♡ぱじゃまエクスタシー『こすつま〜新妻とエッチなコスプレレッスン〜』主題歌作詞:Rin(solfa)作/編曲:橋咲透(solfa)9.Orbitdualtail『VenusBloodORBIT』主題歌作詞:天ヶ咲麗(solfa)作/編曲:橋咲透(solfa)10.speedupmindKISS『カスタムオーダーメイド3D2+GP-01Fb』ダンス楽曲作詞:山下慎一狼作/編曲:山田重利11.melodyofempireKISS『カスタムオーダーメイド3D2』ダンス楽曲作詞:山下慎一狼作/編曲:山田重利