Nintendo NEW ニンテンドー 3DS LL パールホワイト

NintendoNEWニンテンドー3DSLLパールホワイトcolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo【内容】ゲーム機本体簡単スタートガイド取り扱い説明書保証書内箱外箱【状態】表面、裏面共に小さな小傷は確認できますが、塗装の剥げもなく、きれいな状態です。画面は上下共にきれいな状態です。動作確認済みタッチペン、マイクロSDカードは付属しません。あくまでも一度使用された中古品という認識でお願いします。神経質な方は購入をお控えください。