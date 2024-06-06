Nintendo NEW ニンテンドー 3DS LL パールホワイト

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSLLパールホワイトcolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo【内容】ゲーム機本体簡単スタートガイド取り扱い説明書保証書内箱外箱【状態】表面、裏面共に小さな小傷は確認できますが、塗装の剥げもなく、きれいな状態です。画面は上下共にきれいな状態です。動作確認済みタッチペン、マイクロSDカードは付属しません。あくまでも一度使用された中古品という認識でお願いします。神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/injure555167.html
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