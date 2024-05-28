症例を読み解くための心臓病学 疾患編

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商品詳細
「症例を読み解くための心臓病学疾患編」平山篤志▪︎状態多少の使用感はありますが、通読して頂くには問題ありません。▪︎梱包カバー表面をアルコールで簡易クリーニング後、OPP袋等で水濡れ防止をして発送させて頂きます。プチプチ等の緩衝材は使用しておりません。▪︎その他即購入OK
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