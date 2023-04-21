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「プレイステーション5」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5この度は商品をご閲覧頂き誠にありがとうございます。こちらの商品は半年前に新品で購入をした商品になります。仕事が忙しくなり、徐々にゲームに触れる機会が少なくなって来ましたのでお譲り致します。付属品は全て揃っております。保証も半年残っております。中古品になりますので、神経質な方はお控え下さいませ。(購入時のレシートも添付致します)