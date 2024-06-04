Nintendo Switch 本体(有機EL) ネオンレッド +充電グリップ付

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2023年5月に新品で某量販店で購入しました。ゼルダのために購入しましたがクリアしたので出品します。有機ELモニターは数分しか使用していません。純正のJoy-Con充電グリップ(2,728円)もお付けします。充電しながらゲームができるので便利です。大きな傷等はありませんが中古品と理解の上、ご購入ください。