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Sony PS5 本体CFI-1000B
商品番号 W99436571973
商品名

Sony PS5 本体CFI-1000B
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation5デジタル・エディションCFI-1000BPS5が発売された初期に購入し殆ど使用しておらず眠っていたものを出品します。保存状態は良いです。商品購入時の箱はありませんがエアパッキンと段ボールにて丁寧に梱包しお送りいたします。【セット内容】・本体・配線一式・コントローラー・スタンド・説明書※バラ売り不可すり替え防止、トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。ご不明な点がございましたらコメント欄にご記入ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture337441.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless36259.html
http://narcologia.ru/goods/update329495.html

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