ナムコアンソロジー1【新品未開封・PS日本版】

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商品詳細
■商品説明『ナムコアンソロジー』（NAMCOANTHOLOGY）とは、ナムコより発売されたPlayStation用ゲームソフトである。ナムコアンソロジー1：1998年6月4日発売。＞収録作品１）スターラスター・戦略シューティングゲーム。アレンジ版では音楽が追加されている。２）バベルの塔・アクションパズルゲーム。３）レッスルボール・ラグビーとサッカーを基にしつつ殴る蹴るなど格闘要素を取り入れたオリジナルの球技を題材にしたスポーツゲーム。感情を揺さぶる格闘要素と、選手にポイントを振り分けて能力を強化する戦略性が持ち味の作品[1]４）三国志II覇王の大陸・三国志演義を基にしたシミュレーションゲーム。■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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