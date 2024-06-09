純情ロマンチカ　① ② セット DVD-BOX

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セットでの販売になります。スリーブケースにスレなどがあります。ディスクに目立つキズはありません。②は帯無しです。素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮下さい。#櫻井孝宏#花田光#今千秋#DVD「純情ロマンチカDVD-BOX〈3枚組〉」中村春菊原作のBL系コミックのTVアニメ・シリーズ。有名作家・宇佐見に家庭教師をしてもらうことになった高校生の美咲。宇佐見は美咲の兄を思っていたが、そんな彼に美咲が惹かれ……。声の主演に櫻井孝宏ら。【内容一覧】[1]〈第1話〉事実は小説よりも奇なり〈第2話〉後悔先に立たず〈第3話〉叩けよさらば開かれん〈第4話〉案ずるより生むが易し[2]〈第5話〉会うは別れの始め〈第6話〉禍転じて福となす〈第7話〉可愛い子には旅をさせよ〈第8話〉旅の恥はかき捨て[3]〈第9話〉情けは人の為ならず〈第10話〉少年よ大志を抱け〈第11話〉好きこそものの上手なれ〈第12話〉袖すり合うも他生の縁「純情ロマンチカ2DVD-BOX〈3枚組〉」【出演者一覧】制作：スタジオディーン 監督：今千秋 原作：中村春菊 シリーズ構成：中瀬理香 キャラクターデザイン：菊地洋子 美術監督：東潤一/清水順子 色彩設定：松本真司 撮影監督：下崎昭 編集：松村正宏 音響監督：郷田ほづみ 音楽：MOKA☆ 声の出演：櫻井孝宏/花田光/伊藤健太郎/神奈延年/岸尾だいすけ/井上和彦/谷山紀章/並木のり子/森川智之/置鮎龍太郎/鳥海浩輔/小杉十郎太【内容一覧】[1]〈第1話〉一度あることは二度ある〈第2話〉二度あることは三度ある〈第3話〉三度目の正直〈第4話〉口は災いの元[2]〈第5話〉嘘から出た実〈第6話〉百聞は一見に如かず〈第7話〉月に叢雲花に風〈第8話〉恋は思案の外[3]〈第9話〉一難去ってまた一難〈第10話〉縁は異なもの〈第11話〉其の罪を憎んで其の人を憎まず〈第12話〉終わり良ければ全て良し