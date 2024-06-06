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超希少 箱付き PS3 4000B メタルギアソリッドライジング 限定
商品番号 V98475353130
商品名

超希少 箱付き PS3 4000B メタルギアソリッドライジング 限定
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 11,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

皆様いつもありがとうございます(^^)超希少箱付きPS34000Bメタルギアソリッドライジング限定が入荷致しましたので出品致します○多少の値段交渉承ります。○内容物○本体コントローラーソフトメタルギアソリッドライジングリベンジェンス充電ケーブルHDMIケーブル電源ケーブル3色コード写真に写っているもの全て※全面アルコール消毒を実施しております・返品返金につきまして正常動作する事を確認しております(^^)あくまでも中古品に伴うスレなどある場合がありますがご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness917305.html
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