超希少 箱付き PS3 4000B メタルギアソリッドライジング 限定

皆様いつもありがとうございます(^^)超希少箱付きPS34000Bメタルギアソリッドライジング限定が入荷致しましたので出品致します○多少の値段交渉承ります。○内容物○本体コントローラーソフトメタルギアソリッドライジングリベンジェンス充電ケーブルHDMIケーブル電源ケーブル3色コード写真に写っているもの全て※全面アルコール消毒を実施しております・返品返金につきまして正常動作する事を確認しております(^^)あくまでも中古品に伴うスレなどある場合がありますがご了承下さい。



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