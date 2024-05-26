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希少　箱付き　極美品　ファミコン トムソーヤの冒険　セタ 箱説明書付き SETA
商品番号 R51725629375
商品名

希少　箱付き　極美品　ファミコン トムソーヤの冒険　セタ 箱説明書付き SETA
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#FULLHOUSESHOPをご覧いただいてありがとうございます。他にもいろいろ出品しております！！フォロー、まとめ買い大歓迎！送料込即購入OK！お支払い確認から48時間以内に発送致します。【詳細】セタ社のレアソフト、トムソーヤの冒険の出品です。30数年前の箱説有りのソフトにしては綺麗な方だと思いますので、コレクターの方は必見です。状態ですが、箱は折れなどもなく綺麗ですが値段のシールが貼ってあります。その他は気になる汚れもなく綺麗です。写真で確認して下さい。一点物早い者勝ちでお願い致します。
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