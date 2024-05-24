人狼ジャッジメント　缶バッジ

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SP1(青)サンドラ、サンドラSP2(赤)メアリーSP3(紫)メアリー、ジェシカ※SP3はホロ無しSP3ジェシカの裏面に傷有り。画像3枚目参照。値下げ希望NG全て缶バッジカバー付不要な場合は取引後メッセージでお伝えください。素人保管、一度ケースに入れて飾っている、カバーをつける際に触れている為神経質な方は、双方の為にも購入をお控え頂けますようお願い致します。