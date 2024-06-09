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ビーズアート9冊＋針がいらないいとまきセット花
商品番号 K15988031991
商品名

ビーズアート9冊＋針がいらないいとまきセット花
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーズfriend2023春はじめてのビーズステッチビーズ織り教室ビーズのブレスレットビーズボールで作る小さな動物モチーフ針と糸で編むビーズステッチほんわか可愛い動物ビーズモチーフはじめてのビーズレッスンビーズクロッシェのブレスレット針が要らないいとまき花10冊セットになります。Amazonやメルカリでお譲り頂きましたが、出品します。新品で買った物は未使用の付録がついてます。バラ売り、お値下げは要相談です。
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