【送料込✤品】アンティーク☆鋳鉄像☆開運☆七福神☆縁起物

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❀ご覧頂きありがとうございます❀【送料込✤中古品】アンティーク☆鋳鉄像☆開運☆七福神像✿幅広いご利益もたらす七福神、縁起物として、厄除けの御守りとして、また趣きあるインテリアとして、日々の暮らしの中の衆生を救ってくれる現世利益の神様です。 ◇◇◇◇◇◇◇◇【開運七福神で招福】七福神には、それぞれ意味があります。 ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧■大黒天：五穀豊穣・財運・子孫繁栄■恵比寿：商売繁盛・大漁豊作■弁財天：縁結び・財運・芸能・学問■布袋：笑門来福・夫婦円満・子宝■毘沙門天：厄除け・財運・大願成就■寿老人：健康・長寿・病気平癒■福禄寿：長寿・立身出世❈経年の保管品で少し錆びが出ていますが目立った傷汚れはありません、神経質な方完璧を求める方はお控え下さい、ご検討宜しくお願いします。(^_^)/ ✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥※ご不明な点はお気軽にコメント下さい。※ご購入後のクレーム、返品交換不可。※素人検品で見落としはご容赦下さい。※照明により色など実物と多少誤差が、生じる場合あります予めご了承下さい。