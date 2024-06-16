PSP3000本体　レッド　充電器　箱付属

付属品は画像商品となります。バッテリーは付属致しません動作の確認はゲームディスクの読み込み確認、また、ボタン操作確認を致しました。箱は折り畳んで発送させて頂きます液晶画面には保護フィルム着用済みとなりますまた、中古商品ですので全体的に多少の擦り傷、傷、汚れございます。素人保管ですので神経質な方は入札お控え下さい。



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