モンスターハンター スタンダードモデル セット

モンスターハンタースタンダードモデルのセットです。ゴグマジオスアカムトルム(怒りver.)イビルジョー(怒りver.)ジンオウガ(クリアver.)ナナテスカトリゴシャハギオドガロンアオアシラ(紅兜)バサルモス9種になります。画像に写っている物で全てです。値引き交渉、バラ売りはしていません。中古(当時品)なので過度に状態を気にする方はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。



