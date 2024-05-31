西村賢太　3冊　セット　群像　文學界　2019 藤澤清造

西村賢太 3冊 セット 群像 文學界 2019西村賢太さんの作品が詰まった3冊セットです。文學界 20196昭和最後の日、あなたは何をしていましたか？という企画に西村賢太氏が投稿した「地続きの記憶」が掲載されています。単行本未収録だと思います。群像 20192西村賢太 「四冊目の『根津権現裏』」群像 20197西村賢太 「瓦礫の死角」「病院裏に埋める」また西村賢太氏の生きる原動力であった、と言っても大袈裟ではない藤澤清造氏の作品もこの号では掲載されています。どの作品も1人でも多くの方に読んでほしいくらい、素晴らしいです#西村賢太#西村_賢太#本#日本文学 #小説#物語#BOOK#文学



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藤澤清造追影』（西村 賢太）：講談社文庫｜講談社BOOK倶楽部



根津権現前より 藤澤清造随筆集 (講談社文芸文庫) | 藤澤 清造, 西村 賢太



藤澤清造、西村賢太／編 『藤澤清造短篇集』 | 新潮社



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根津権現裏 | ブックライブ



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