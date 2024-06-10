【未使用新品】 小林充先生・佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集 上・下巻セット

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「小林充先生・佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集上・下巻セット」小林充/佐藤文哉まったく未使用の商品ですコメントなしでの落札大歓迎です収録内容は↓のサイトをご確認くださいhttps://ci.nii.ac.jp/ncid/BA76641560.amp※なお、値引き交渉は一切致しませんので、ご了知ください#刑法#刑法総論#刑法各論#刑事訴訟法#刑事手続#刑事訴訟#刑訴#捜査#公訴#公判#証拠#裁判#上訴#再審#刑事司法#司法権#裁判官#刑事裁判#小林充#小林_充#佐藤文哉#佐藤_文哉#本#社会／法律#古稀#記念論文集#裁判官#刑事裁判官