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3DSLL 4台セット　ジャンク品
商品番号 P96608878214
商品名

3DSLL 4台セット　ジャンク品
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3DSLL本体4台セットSDカード4GB×4枚付属します※タッチペンは付属しません※全台動作確認はしてません。なのでジャンク品として出品いたします。自分で修理できる方や、部品取りにいかがてすか？※中古品の為キズや汚れがありましす。状態は必ず画像にて確認お願いします。部品取りなどにいかがでしょうか？こんな物でも、欲しい方どうぞ！
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