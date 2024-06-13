3DSLL 4台セット　ジャンク品

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商品詳細
3DSLL本体4台セットSDカード4GB×4枚付属します※タッチペンは付属しません※全台動作確認はしてません。なのでジャンク品として出品いたします。自分で修理できる方や、部品取りにいかがてすか？※中古品の為キズや汚れがありましす。状態は必ず画像にて確認お願いします。部品取りなどにいかがでしょうか？こんな物でも、欲しい方どうぞ！
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