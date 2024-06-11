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中島潔　サイン入りフレーム
商品番号 Q68473113252
商品名

中島潔　サイン入りフレーム
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額の大きさ　約21.5×27㎝ポストカードをフレームに入れた商品です。古い物になりますので、額の金具部分が錆びています。木枠に傷があります。
http://narcologia.ru/goods/competitive428481.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation178521.html
http://narcologia.ru/goods/calling958250.html
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