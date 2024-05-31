SEGA ドリームキャスト　本体一式　コントローラー 2個 動作確認済み

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ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です☆ドリキャスの本体一式セットになります。☆ドリームキャスト本体 ☆コントローラー 2個☆電源ケーブル☆三色ケーブル☆ソフト セガラリー☆ソフト クールボーダーズ・バーン 以上の内容になります。コントローラーは、格闘ゲームなどで簡単ではありますが、全てのボタン、スティック、十字キーの動作確認をしました。ソフトはこちらの本体でタイトルから5分程度起動確認済みですが、最後までプレイしていない事にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。発送はプチプチに巻いて、段ボールに入れて発送させて頂きます。⚠️クールボーダーズ・バーンは説明書ありません⚠️除菌シートで拭き取りしています。画像に写っている物が全てです。必ず画像をよくご確認頂き、ご検討よろしくお願い致します。#segamasakogames