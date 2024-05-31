彩雲国物語　雪乃紗衣　14冊セット　帯付き

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雪乃紗衣 彩雲国物語を14冊まとめて出品致します。セット内容は彩雲国物語 1〜6巻、8〜13巻 骸骨を乞う 上下以上の14冊です。7巻はありませんのでご注意ください。全て帯付きです。目立つ傷や汚れは見当たりませんが、あくまでも一度人手に渡ったお品物ということをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。