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期間限定値下げ　クランポン　エスクラ　RC Prestige
商品番号 M70062606478
商品名

期間限定値下げ　クランポン　エスクラ　RC Prestige
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 163,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【期間限定　値下げ】ビュッフェクランポン　E♭クラリネット　RCPrestigeです。とても綺麗に扱ってきましたので、見た目もとても綺麗です。音程感も悪くなく、吹奏感も問題ありません。調整すみ、タンポ交換も必要なところはしてあります。バレルは長さの異なるものが2本（415と422）あります。楽器の値段が高騰してしまっている中、なかなか新品に手が出せなくなると思います。私自身、E♭クラリネットの使用頻度が減り、B/Aクラリネットやバスクラでの演奏がメインとなってきたので、手放すことにしました。ケースはコンパクトなヤマハのケースに移し替えています。（このケースはケースだけで購入したので、こちらもとても綺麗です）エスクラリネット種類···クラリネット
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