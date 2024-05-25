期間限定値下げ　クランポン　エスクラ　RC Prestige

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商品詳細
【期間限定 値下げ】ビュッフェクランポン E♭クラリネット RCPrestigeです。とても綺麗に扱ってきましたので、見た目もとても綺麗です。音程感も悪くなく、吹奏感も問題ありません。調整すみ、タンポ交換も必要なところはしてあります。バレルは長さの異なるものが2本（415と422）あります。楽器の値段が高騰してしまっている中、なかなか新品に手が出せなくなると思います。私自身、E♭クラリネットの使用頻度が減り、B/Aクラリネットやバスクラでの演奏がメインとなってきたので、手放すことにしました。ケースはコンパクトなヤマハのケースに移し替えています。（このケースはケースだけで購入したので、こちらもとても綺麗です）エスクラリネット種類···クラリネット
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