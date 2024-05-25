ガンダム アーティファクト3 フルコンプリート（ノーマル、レア ...

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商品詳細
キャラクター···ガンダムフィギュア種類···コレクションフィギュアガンダムアーティファクトphase3ノーマルカラーとレアカラーの10点フルコンプリートセットです。色はペールオレンジと蛍光ピンクです。11．グフ・フライトタイプ12．Zガンダム13．キュベレイ14．スタークジェガン15．ダブルオーライザー箱付きですが開封済のため箱の状態は悪いと思ってください。中身の確認のため開封しました。取扱説明書あります。ガムは付きません。輸送箱は8枚目の写真の部分が切れています。梱包用の箱のため破損していても補償の対象外です。発送時にはさらにエアキャップを使い、段ボール箱に入れて発送いたしますが、それでも輸送中に損傷する可能性がありますのでご理解ください。品物に不具合があった場合はメーカーに問い合わせをお願いします。
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