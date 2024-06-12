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PS4本体 1TB CUH-2000BB01　PS4純正コントローラー3つ付き
商品番号 D61875116104
商品名

PS4本体 1TB CUH-2000BB01　PS4純正コントローラー3つ付き
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PS4本体(1TB)・電源ケーブル・HDMIケーブル×1・コントローラー有線ケーブル×1・PS4純正コントローラー×3・スタートガイド動作確認済み\u0026初期化済み。PS5買い替えによる出品なので、それまで現役としてバリバリ稼働しておりました。コントローラーは赤をメインで利用しており、他については最近ほぼ使用してなかったので細かいところは不明です。あくまでオマケとしてとらえていただけますと幸いです。※すり替え防止のため返品\u0026交換は不可とさせていただきます。※ご質問やお問い合わせございましたら遠慮なくお声掛けください。できる限りの対応をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。#PlayStation4#PS4#本体
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PlayStation4 本体 ほぼ未使用品-
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