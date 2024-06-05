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wiiu本体とwii本体とソフト14本コントローラーセット
商品番号 X39963170701
商品名

wiiu本体とwii本体とソフト14本コントローラーセット
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wiiu本体とwii本体とソフト14本コントローラーセット　中古品です。内訳はwiiu本体wii本体wiiソフト８本wiiuソフト６本コントローラー多数です。写真に写っている物が全てです当方あまりwiiuやwiiの事がわかりませんの質問等はあまりお答え出来ません。個人保管の中古品ですので神経質な方はご購入をお控えください。
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