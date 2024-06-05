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商品詳細
wiiu本体とwii本体とソフト14本コントローラーセット 中古品です。内訳はwiiu本体wii本体wiiソフト８本wiiuソフト６本コントローラー多数です。写真に写っている物が全てです当方あまりwiiuやwiiの事がわかりませんの質問等はあまりお答え出来ません。個人保管の中古品ですので神経質な方はご購入をお控えください。
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