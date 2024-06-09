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- 山下清 トンネルのある風景 リトグラフ 12号大 300部限定 額装
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商品詳細
種類...リトグラフ・石版画裸の大将・放浪の画伯で有名な山下清の切り絵から制作した12号の版画です。線路わきの長閑な海水浴場の風景です。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper403709.html
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山下清 「トンネルのある風景」 版画 リトグラフ｜【Arts Ship】のむら画廊
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