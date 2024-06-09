TUBE/TUBE 25th Summer-Blu-ray BOX-〈完全生産…

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「TUBE/TUBE25thSummer-Blu-rayBOX-〈完全生産限定盤・3枚組〉」TUBE/エイジアエンジニア定価:￥150002010年の活動を収めたブルーレイBOXが遂にリリース！！3万人を動員した湘南海岸をはじめ全国5都市のビーチで開催した大規模ライブイベント「SeasideVibration2010」の各地の映像や、毎年恒例となっている夏の野外スタジアムライブの映像を収めた内容。また2010年の活動の裏側を追ったドキュメンタリー映像もふんだんに収録。付録特典として2010年の活動の模様を収めた100P写真集と、これまでにリリースされたアルバムのジャケット写真をデザイン、未開封ポストカード付！#TUBE#エイジアエンジニア#ブルーレイブルーレイBOXは軽度の傷等はありますが良い状態です。ポストカードは未開封です。ブルーレイケース、写真集、ディスクなどは綺麗な状態です。ご返答が遅くなる場合がありますがご了承下さい。