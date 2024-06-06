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Le Velvets ル ヴェルヴェッツ 初回限定トレビアンエディション
商品番号 W54014976215
商品名

Le Velvets ル ヴェルヴェッツ 初回限定トレビアンエディション
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeVelvetsルヴェルヴェッツ初回限定トレビアンエディションアルバムCD+特典CD+DVD+豪華写真集メンバーのサイン入りファンクラブで購入したものです。アルバム収録曲のクラシック楽曲をメンバー自らが解説する特典CDPV、PVメイキング（LongVer.）を収録のDVD＜収録曲＞1.第九〜歓喜の歌〜2.YouRaiseMeUp3.ハレルヤ4.NessunDorma!5.AmazingGrace6.勝利への道7.ʻOSoleMio8.美しき旅立ち〜TheMostBeautifulDay〜9.CelebrateTheLove10.TimeToSayGoodbye11.TheLetterToMyMother12.TheBeatOfLoveβ.第九〜歓喜の歌〜（LVPコーラスVer.）【ボーナストラック】
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit377386.html
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