Le Velvets ル ヴェルヴェッツ 初回限定トレビアンエディション

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商品詳細
LeVelvetsルヴェルヴェッツ初回限定トレビアンエディションアルバムCD+特典CD+DVD+豪華写真集メンバーのサイン入りファンクラブで購入したものです。アルバム収録曲のクラシック楽曲をメンバー自らが解説する特典CDPV、PVメイキング（LongVer.）を収録のDVD＜収録曲＞1.第九〜歓喜の歌〜2.YouRaiseMeUp3.ハレルヤ4.NessunDorma!5.AmazingGrace6.勝利への道7.ʻOSoleMio8.美しき旅立ち〜TheMostBeautifulDay〜9.CelebrateTheLove10.TimeToSayGoodbye11.TheLetterToMyMother12.TheBeatOfLoveβ.第九〜歓喜の歌〜（LVPコーラスVer.）【ボーナストラック】
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