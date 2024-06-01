ボルハルト・ショアー現代有機化学問題の解き方　第8版

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商品詳細
「ボルハルト・ショアー現代有機化学問題の解き方」第8版大嶌幸一郎/小田嶋和徳/N.E.Schore定価:￥4700#大嶌幸一郎#大嶌_幸一郎#小田嶋和徳#小田嶋_和徳#NESchore#N_E_Schore#本#自然／化学美品だとおもいますが、多少の傷やスレ等はあります。書き込み、はないかと思いますが、見落としがあったらすみません。中古品です。細かい事の気になる方はご遠慮ください。
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