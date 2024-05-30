◆動確済◆ ニンテンドー 3DS 本体 アクアブルー　付属品、ソフトあり

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中古品になります。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。状 態：ちょっとした小傷や些細な汚れなどございます。除菌、清掃済みです。細部に落とし切れない汚れがある場合がございますのでご了承下さい。付属品：タッチペン、充電アダプタ、SDカード32GBソフト：ヴァンガードライドトゥビクトリー(箱あり、説明書その他書類あり、アニメ仕様プロモーションカード全3枚付属)モンスターハンターダブルクロス(箱あり、説明書その他書類あり)ウイニングイレブン3DSサッカー(ソフトのみ)マリオカート7(ソフトのみ)動 作：動作確認済みです。ボタン：正常に動作します。液 晶：問題ありません。データ：初期化済みバッテリー：30分ほど充電して1日放置してましたが問題なくつきましたので問題はないと思います。動作確認・初期化済み・ソフトの起動問題ありません。・ネット接続もOK・SDカードの読み込みOK【注意事項】・不明点は遠慮なくご質問ください。・問合せ中でも、購入者を最優先とさせて頂きます。中古品をご理解の上ご検討ください。