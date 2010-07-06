プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B

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SONYPlayStation3CECH-2500Bcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ通電確認済み初期化済み数年ぶりに起動させましたが、問題なく通電と初期化を行えました。※実際にゲームやdvdを再生していないので、どこまで正常にplay出来るかは不明です。動作不具合での保証は出来ませんので、あくまでジャンク品程度にご購入して下さい。※コード類はなどは、画像に写っているものが全てです。映像出力用のHDMIコードは、ついていません。外箱はありません。プチプチにて保護して発送いたします。SCEソニー・コンピュータエンタテインメントプレイステーション3HDDレコーダーパック320GB#ソニー#SONY