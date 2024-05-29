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商品詳細
他サイトでも出品中！品切れの際はご了承下さい。価格変更、応相談 ・SONYPlayStation3120GBCECH-2000A・電源コード・HDMIコード・USBケーブル・デュアルショック3コントローラー×2 (白:確認時良好、ピンク:動作不良有)本体動作確認＆初期化済みコントローラーは訳あり中古品です。NCNRでお願い致します。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#PS3#プレステ3#本体#コントローラ#デュアルショック3#120GB#CECH-2000A
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