ニンテンドー DSI

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商品詳細
NintendoNINTENDODSニンテンドーDSIMETALLICBLUEcolor:BLUEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo画像二枚目の通り多少傷があります。・動作確認済み・タッチペンあり・カセットなど全てついてます。
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