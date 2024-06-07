大動脈疾患の手術 [新品]

「心臓血管外科手術エクセレンス4大動脈疾患の手術」定価28600円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※既に定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容大動脈外科のエキスパートがその極意を開陳.大動脈基部置換術,急性A型大動脈解離における頸動脈灌流異常・冠動脈虚血などへの対策,弓部大動脈置換術,B型大動脈解離に対するTEVAR,胸腹部大動脈瘤手術や,感染疾患の外科治療,Frozenelephanttrunk法などについて,実際に役立つ手術手技の知と技を解説。特設動画サイトへはQRコードから簡単にアクセスできる。



大動脈疾患｜上尾中央総合病院 心臓血管センター（循環器内科・心臓 ...



人工血管置換術｜大動脈疾患の外科的治療 | 看護roo![カンゴルー]



大動脈瘤・解離｜順天堂医院 心臓血管外科



大動脈疾患の手術【電子版】 | 医書.jp



大動脈瘤（だいどうみゃくりゅう）の手術の種類と、それぞれのメリット ...



大動脈疾患：大動脈瘤｜倉敷中央病院心臓病センター心臓血管外科｜岡山 ...



大動脈疾患 | 横浜市立大学附属病院



大動脈疾患－対象疾患と治療｜心臓血管センター｜横浜市立大学附属市民 ...



大動脈疾患 | 日本医科大学付属病院 心臓血管外科



大動脈瘤・解離｜順天堂医院 心臓血管外科



大動脈解離 (だいどうみゃくかいり)とは | 済生会



大動脈瘤とは？症状・原因・治療（手術）方法｜ニューハート・ワタナベ ...



大動脈解離（解離性大動脈瘤）｜心臓血管病を理解しよう｜心臓血管外科 ...



大動脈疾患 | 横浜市立大学附属病院



胸部大動脈（大動脈瘤と大動脈解離）｜血管外科｜心臓血管外科部門 ...