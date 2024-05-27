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SHINee テミン CD Press it トレカ ④
商品番号 F57752134630
商品名

SHINee テミン CD Press it トレカ ④
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHINeeテミンCDPressitトレカ付トレカ確認の為開封いたしましたCD未再生出品している同商品のトレカ指定いただければ変更可能ですトレカはスリーブ入れブックレットに挟みます防水対応、緩衝材で包み発送致します自宅保管商品です海外製品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください即購入可能
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