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【Wii本体セット】ドラクエ1.2.3 ドラゴンクエストI・II・III
商品番号 B21414153102
商品名

【Wii本体セット】ドラクエ1.2.3 ドラゴンクエストI・II・III
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。本体セットの商品です！！「ドラゴンクエスト25周年記念ファミコン＆スーパーファミコンドラゴンクエストI・II・III」スクウェア・エニックスWiiのソフトです。初回生産特典小さなメダルは欠品してます。wii本体もお付けします。セットでお買い得です。動作確認済み。ドラクエ1ドラクエ2ドラクエ3ドラゴンクエスト1ドラゴンクエスト2ドラゴンクエスト3ドラゴンクエストⅠドラゴンクエストⅡドラゴンクエストⅢ本体セット素人の検品、自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。都合により発送までにお時間をいただく場合がございます。何か質問などございましたら、お気軽にコメント下さい。別出品のクラシックコントローラーやソフトもセット販売承ります。コメント欄にてご相談ください。写真追記盤面傷なしですドラゴンクエスト25周年記念ファミコン＆スーパーファミコンドラゴンクエストI・II・III」スクウェア・エニックス定価:￥4229#スクウェア・エニックス#ゲーム#RPG#Wii#Wii任天堂ニンテンドードラクエスクエニドラクエ123ドラゴンクエスト123
http://narcologia.ru/goods/peroration341115.html
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