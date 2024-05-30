【美品】ニンテンドー 3DS LL ブルー ブラック 本体 Nintendo



ニュースリリース : 2012年9月25日



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ご覧頂きありがとうございます(^^)発送は、仕事の都合もありますが24時間以内の発送を心がけています。◆商品についてブランド：任天堂(ニンテンドー)大きさ：縦93mm×横156mm×厚さ22mm（折りたたみ時）希望小売価格：各18,000円＋税商品の状態：目立つ傷もなく美品です当商品は、中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。◆発送について匿名配送ですのでご安心ください♪◆梱包についてプチプチで包んで梱包させて頂きます。◆商品詳細【生産終了★★★★★】◇大きな画面。ニンテンドー3DS\"LL\"ならではの大きな画面で、迫力あるゲームプレイが楽しめます。◇CスティックとZL/ZRボタン。微妙な力の加えかたによって繊細な操作ができる「Cスティック」と、本体背面に配置された「ZL」「ZR」ボタンによって、より多彩な操作でゲームプレイを楽しむことができます。◇「amiibo」で、広がる遊び。下画面にあるNFC（近距離無線通信）にamiiboを直接タッチすれば、本体と通信でつながって、amiiboの情報を読み書きすることができます。amiiboがプレイヤーとして登場したり、特別なアイテムをもらえたり……。amiiboに対応したソフトによって、さまざまな遊びへと広がっていきます。質量約336g（バッテリーパック・タッチペン・SDカードを含む）上画面裸眼立体視機能付きワイド液晶4.88型（横106.2mm×縦63.72mm）/横800ドット×縦240ドット（横800ドットを左目用・右目用にそれぞれ400ドット割り当てることで立体表現が可能）約1677万色表示可能下画面タッチ入力機能付き液晶4.18型（横84.96mm×縦63.72mm）/横320ドット×縦240ドット約1677万色表示可能タッチペンニンテンドー3DSLL専用タッチペン[SPR-004]約96mmセンサーモーションセンサー、ジャイロセンサーその他機能赤外線通信（推奨通信距離：20cm以内※周囲の状況によって短くなることがあります。）近距離無線通信（NFC）その他機能赤外線通信（推奨通信距離：20cm以内※周囲の状況によって短くなることがあります。）