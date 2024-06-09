461個のおべんとう 豪華版 [Blu-ray]

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こちらBlu-rayになります!定価7,480円新品、未開封。フィルムも付いたままです。発売当時にオンラインストアで購入しそのまま保管していました。美品かと思いますが自宅保管ですので細部まで完璧を求める方はご遠慮下さい。未開封ですので動作確認等しておりません。返品、返金等には対応致しかねます。ご了承下さい。お値下げ不可。井ノ原快彦なにわ男子道枝駿佑ブルーレイ