美品　PSP3000ブルー　付属品完備　電池はご用意ください。

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PSP-3000ブルー☑️動作確認済み(良好品)☑️購入時画面に保護シート装着済み☑️画面焼けなしUMDからゲーム起動し動作確認済み→問題ありませんでした！全体的に目立つようなキズはなく状態は良いです。各ボタン類も問題なく動作します。遊ぶ際は電池パックをご用意ください。☑️PSP-3000本体☑️メモリースティックDUO☑️電源コード☑️ACアダプター☑️取扱説明書☑️外箱☑️おまけソフト画像の物が全てです。