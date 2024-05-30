PS VITA 本体 黒赤 PCH-2000 パワプロ ペルソナドラクエ

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商品詳細
こちら、ゲーム機のセット売りです本体初期化済み、メモリーカード、入れ物もありますペルソナとパワプロとドラクエのソフトがセットです※パワプロは箱なしですノークレームノーリターンでお願いしますいかなる場合においても返品不可です一通り動作確認してますSONYPlayStationVITAPCH-2000ZA16ゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYどうか、宜しくお願いします
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