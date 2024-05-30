『代表作時代小説』昭和30〜35年6冊セット

中古で求めた本。カバーに色落ち・スレ等経年感ある。天・小口に薄い汚れ・シミ有る巻半数。本文は書き込み・焼けも無く綺麗な状態。写真を参考の上、良くご検討ください。※値引き交渉は出来ません。悪しからずご了承下さい。



昭和30年代 婦人雑誌の付録誌 6冊一括



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