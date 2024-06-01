希少セル版DVD【8.1】身の毛もよだつファンタスティックホラー奥田佳菜子13歳

1989年8月1日に襲来した大型台風。その最中、崖崩れの起こったトンネルの中で必死に泥を掘り起こす女がいた…そしてその15年後、2004年のある日。不気味なトンネルの中、まるで自ら飛び込むように車の前に倒れ込む少年・翔太。事故原因に疑問を抱く少年の父・森は、そのトンネルが地元でも有名な場所であることを知る…キャスト黒川智花14歳 奥田佳菜子13歳 佐藤佑介 堂ノ脇恭子 田中明生 戸井田稔 椿直 中村彰夫【商品の説明】2005年8月1日発売の廃版定価：3800円(税抜)収録時間：55分+特典映像31分【商品の状態】フォトブック封入ジャケット日焼け無しの美品ですケース微擦れ微傷ありディスク擦れあり



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奥田佳菜子①「go lucky」／セル版DVD・再生確認済み・ワンオーナー品



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