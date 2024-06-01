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希少セル版DVD【8.1】身の毛もよだつファンタスティックホラー奥田佳菜子13歳
商品番号 L30414286759
商品名

希少セル版DVD【8.1】身の毛もよだつファンタスティックホラー奥田佳菜子13歳
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1989年8月1日に襲来した大型台風。その最中、崖崩れの起こったトンネルの中で必死に泥を掘り起こす女がいた…そしてその15年後、2004年のある日。不気味なトンネルの中、まるで自ら飛び込むように車の前に倒れ込む少年・翔太。事故原因に疑問を抱く少年の父・森は、そのトンネルが地元でも有名な場所であることを知る…キャスト黒川智花14歳　奥田佳菜子13歳　佐藤佑介　堂ノ脇恭子　田中明生　戸井田稔　椿直　中村彰夫【商品の説明】2005年8月1日発売の廃版定価：3800円(税抜)収録時間：55分+特典映像31分【商品の状態】フォトブック封入ジャケット日焼け無しの美品ですケース微擦れ微傷ありディスク擦れあり
http://narcologia.ru/goods/forthcoming432192.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral562932.html
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