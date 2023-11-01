『現代思想　特集=人間／動物の境界線』 第37巻第8号

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Modern Physician 37-6 ジストニアとジスキネジア Modern Physician 37-6 ジストニアとジスキネジア

「現代思想第37巻第8号」市野川容孝定価:￥1238青土社 2009年7月号#市野川容孝#市野川_容孝#本#哲学／哲学経年による折れ跡や傷が少しあります。目次■連載――和辻倫理学とは何か 第４回 昭和のわれわれの倫理学へ 和辻倫理学の再出発 ／ 子安宣邦■連載――リハビリテーション身体論 第４回 ルリアとリハビリテーション ロシア学派の運動制御理論と認知運動療法 ／ 宮本省三■連載――日本を問い直す 第１８回 アイデンティティー、この“身元”不明の曲者 ／ 川田順造■連載――家族・性・市場 第４５回 税制について・８（終） 法人税について ／ 立岩真也特集＝人間／動物の分割線 【人間／動物の分割線】人間の消失、動物の消失 ／ 小泉義之動物の人間化、人間の動物化 バイオポリティクスの一断面 ／ 市野川容孝帝国の人間学あるいは植民地動物の鋳物工場 「非人」の地、後期植民地からの断想 ／ 黄鎬徳 （訳＝全雪鈴）ただ、生きて在るために 動物の解放と動物化される人間 ／ 的射場瑞樹【動物の政治学】屠殺への勾配路の上で ／ ジャコブ・ロゴザンスキー （訳＝西山雄二）野生の自由 動物的政治のための仮説 ／ ボヤン・マンチェフ （訳＝馬場智一）【人間性への審問】ドゥルーズにおける人間の超越論的「愚かさ」と動物への生成変化 ／ ジャック・デリダ （訳＝西山雄二＋千葉雅也）脱構築はいかにして生政治を開始するか デリダの動物論における「理論的退行」について ／ 宮﨑裕助アブラハムから雄羊へ 動物たちの方を向くデリダ ／ 郷原佳以脱抑止される生命の衝迫たち 超越論的な形而上学と生物の問題 ／ 串田純一【人間以後の動物たち】種と集団の個体性に関する覚え書き ／ 澤野雅樹トランスアディクション 動物‐性の生成変化 ／ 千葉雅也【共生へのヴィジョン】ハイブリッドな共同体 ／ ドミニク・レステル （訳＝大橋完太郎）動物と一緒に《働く》ということ ハラウェイの見た労働する動物たち ／ 高橋さきの■研究手帖 知識人と特異的普遍 加藤周一がサルトルから学んだこと ／ 竹本研史