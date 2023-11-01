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『現代思想　特集=人間／動物の境界線』 第37巻第8号
商品番号 U67214243172
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『現代思想　特集=人間／動物の境界線』 第37巻第8号
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

「現代思想第37巻第8号」市野川容孝定価:￥1238青土社　2009年7月号#市野川容孝#市野川_容孝#本#哲学／哲学経年による折れ跡や傷が少しあります。目次■連載――和辻倫理学とは何か　第４回　　昭和のわれわれの倫理学へ　和辻倫理学の再出発　／　子安宣邦■連載――リハビリテーション身体論　第４回　　ルリアとリハビリテーション　ロシア学派の運動制御理論と認知運動療法　／　宮本省三■連載――日本を問い直す　第１８回　　アイデンティティー、この“身元”不明の曲者　／　川田順造■連載――家族・性・市場　第４５回　　税制について・８（終）　法人税について　／　立岩真也特集＝人間／動物の分割線　　【人間／動物の分割線】人間の消失、動物の消失　／　小泉義之動物の人間化、人間の動物化　バイオポリティクスの一断面　／　市野川容孝帝国の人間学あるいは植民地動物の鋳物工場　「非人」の地、後期植民地からの断想　／　黄鎬徳　（訳＝全雪鈴）ただ、生きて在るために　動物の解放と動物化される人間　／　的射場瑞樹【動物の政治学】屠殺への勾配路の上で　／　ジャコブ・ロゴザンスキー　（訳＝西山雄二）野生の自由　動物的政治のための仮説　／　ボヤン・マンチェフ　（訳＝馬場智一）【人間性への審問】ドゥルーズにおける人間の超越論的「愚かさ」と動物への生成変化　／　ジャック・デリダ　（訳＝西山雄二＋千葉雅也）脱構築はいかにして生政治を開始するか　デリダの動物論における「理論的退行」について　／　宮﨑裕助アブラハムから雄羊へ　動物たちの方を向くデリダ　／　郷原佳以脱抑止される生命の衝迫たち　超越論的な形而上学と生物の問題　／　串田純一【人間以後の動物たち】種と集団の個体性に関する覚え書き　／　澤野雅樹トランスアディクション　動物‐性の生成変化　／　千葉雅也【共生へのヴィジョン】ハイブリッドな共同体　／　ドミニク・レステル　（訳＝大橋完太郎）動物と一緒に《働く》ということ　ハラウェイの見た労働する動物たち　／　高橋さきの■研究手帖　　知識人と特異的普遍　加藤周一がサルトルから学んだこと　／　竹本研史
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